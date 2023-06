Scafati. Gli istituti superiori pubblici della città ricevono finanziamenti per 600 mila euro con importanti novità per le strutture

Scafati. Seicentomila euro dalla Provincia per le scuole superiori

Gli istituti superiori pubblici della città di Scafati ricevono finanziamenti per 600 mila euro. Ripartiranno i lavori per la costruzione di una palestra nei plessi del liceo “Caccioppoli” di via Domenico Velleca, mentre all’istituto “Pacinotti” continueranno i più larghi eventi di manutenzione edilizia. A dare la notizia nelle ultime ore è stato il sindaco Pasquale Aliberti, destinatario di una nota a firma della Provincia di Salerno con la quale veniva ufficializzata la consegna dei lavori per i due plessi.

Una annosa richiesta di fondi

Fondi da anni richiesti dalle dirigenze scolastiche, obbligate a gestire strutture ormai rovinate e in fatiscenza. L’istituto “Pacinotti”, proprio qualche settimana fa, ha inaugurato ufficialmente i lavori di manutenzione della struttura padiglione, riuscendo a riaprire diverse aule dichiarate in precedenza inagibili. Un’ottima notizia per una scuola capace di crescere negli ultimi anni grazie anche all’ampliamento della proposta formativa, con gli ulteriori interventi che saranno fondamentali per rilanciare laboratori e nuovi spazi.







Situazione Caccioppoli

Altro vento tira nella struttura centrale del liceo “Caccioppoli”, l’unica struttura della scuola dopo la chiusura definitiva della succursale in via Sant’Antonio Abate per problemi di diversa natura. Il sovraffollamento indotto degli ultimi anni ha portato l’Ente provinciale a intervenire nella struttura creando nuove aule e applicando politiche edilizie che hanno appesantito e peggiorato le condizioni di una struttura inaugurata poco più di 20 anni fa. Gli interventi di manutenzione ordinaria si fanno sempre più necessari, fino al caso limite della palestra fantasma che si affaccia nell’area circostante, diventato negli anni un parcheggio.

Da oltre dieci anni il progetto, inaugurato proprio dal sindaco Aliberti, non si è mai concluso. Dopo i primi stop al cantiere, da oltre 5 anni la struttura è totalmente abbandonata, con l’iter burocratico provinciale che ha necessitato di un riavvio delle operazioni fino alla notizia delle ultime. Tra le somme stanziate sono infatti previsti alcuni interventi sull’area in ottica della ripresa del cantiere, che dovrà prevedere in primo luogo una ristrutturazione del fabbricato scoperto presente, rovinato da anni di vandalismo e piogge.







Aliberti: “Una buona notizia”

“Accolgo con piacere la nota arrivata dalla Provincia, con lavori di un valore complessivo di oltre 600 mila euro. La bella notizia arriva a seguito degli incontri dei giorni scorsi, con il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, con il quale abbiamo avuto modo di confrontarci non solo sugli interventi nel nostro territorio di competenza provinciale, delle strade sulle quali bisognava intervenire per effettuare la manutenzione straordinaria, segnaletica e taglio dell’erba ma anche dei problemi degli istituti superiori scafatesi” dice il sindaco Aliberti.

