Incendi boschivi. Il sindaco di Nocera Inferiore De Maio firma l’ordinanza

Prevenzione incendi boschivi

Dalla Regione Campania le norme comportamentali da adottare nel periodo estivo

Il Sindaco Paolo De Maio ha firmato l’ordinanza n. 22 del 19 giugno 2023, con cui recepisce le indicazioni della Protezione Civile della Regione Campania, che raccomanda una particolare condotta ai cittadini nel periodo estivo per prevenire il pericolo degli incendi boschivi.

In ottemperanza del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2022-2024”, la Sala Operativa Regionale Unificata invierà quotidianamente un bollettino a carattere provinciale indicante il grado di suscettibilità all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, che si distingue in: basso, medio, alto e molto alto.

Nell’ordinanza il Sindaco De Maio raccomanda l’adozione di comportamenti corretti e il buon senso, invitando a non compiere specifiche attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono provocare incendi. S’invita, pertanto, la popolazione a non: bruciare i residui vegetali agricoli; utilizzare strumenti di lavoro che producono scintille o fiamme; accendere fuochi in aree attrezzate; parcheggiare l’auto in zone con erba o foglie secche; gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi accesi.

«Raccomando la massima attenzione ai cittadini per limitare il più possibile il pericolo incendi» ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio.