Nocera Superiore. L’appello di un panettiere, da sei mesi senza allaccio del gas

Un sistema farraginoso impedisce ad Antonio Russo, 28enne di Nocera Superiore, di aprire la sua panetteria perché la società del gas non gli fa l’allaccio.

Il giovane panettiere non riesce a realizzare il suo sogno, quello di aprire un forno tutto suo. Da sei mesi ormai, come riportato da La Città, il punto vendita è pronto ad aprire i battenti in Via Portaromana, a Nocera Superiore, ma l’attività non riesce a “prendere vita” perché la società che si occupa della fornitura di gas sul territorio non effettua gli interventi d’allaccio necessari, e così Antonio è costretto a rimandare l’inaugurazione.

Lo sfogo del panettiere

«È assurdo che chi vuole investire ed è pronto ad aprire una bottega non lo possa fare perché chi deve fornire un servizio essenziale, in questo caso il gas per far funzionare i forni, non si faccia vivo ormai da più di sei mesi. Volevo aprire “Lievitando”, questo il nome scelto per la mia nuova attività, già ad inizio 2023», racconta ormai stanco e scoraggiato Antonio Russo. «Ma siamo già a metà giugno e del gas neppure l’ombra. Più volte mi sono recato al Comune ma mi hanno detto che, purtroppo, questi ritardi non dipendono da loro. Intanto i mesi passano, le attrezzature sono ferme, il fitto lo pago ma non posso lavorare. Non so più a chi rivolgermi. Sono pronto a lavorare, la panificazione è la mia passione da dieci anni, ma a causa di un inghippo burocratico sono costretto a non poter aprire la mia attività.

L’appello

Lancio un appello a chiunque possa aiutarmi – ha concluso Antonio Russo – perché continuando di questo passo sarò costretto a rinunciare alla mia nuova attività, ma non è ciò che voglio, fatemi aprire il mio forno».