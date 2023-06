Renault Twingo festeggia 30 anni

Prima che arrivasse la Renault Twingo, se si possedeva una macchina piccola, si dava per scontato di viaggiare con le ginocchia in bocca e di rinunciare o quasi ai bagagli.

Poi è arrivata lei, un genio dello spazio. Una vettura che era già molto avanti nel 1993, rispetto alle concorrenti ed alla R4 che si apprestava a sostituire.

Due porte più portellone, in 3,43 mt di lunghezza, aveva un abitacolo per quattro persone grande quanto quello di una ammiraglia. Era la magia dell’architettura monovolume per la prima volta applicata ad un’auto piccola, sorellina geniale della Renault Espace che nel 1984 aveva portato in Europa forma e cultura americana del van.

Renault Twingo, una sorta di ovetto su ruote che proponeva una nuova filosofia di auto, dove praticità, spazio ed allegria dell’abitacolo contavano più̀ della dotazione di accessori, che infatti era davvero minimale, e della modernità tecnica, visto che il 1.200 ad aste e bilancieri derivava dal 4 cilindri impiegato su vari modelli fin dai primi anni Sessanta.

Occhi dall’aspetto umano per fari, colorata in tinte accese – il bianco non previsto neppure optional – aveva un bagagliaio ampio da 261 lt di capacità, estensibile grazie al divanetto mobile longitudinalmente.

Una sola motorizzazione a benzina e tutto il resto venivano dalla Clio, per risparmiare. Niente chiusura centralizzata, intermittenza del tergicristallo, vetri elettrici, volante regolabile, termometro acqua ed orologio. Però si potevano avere, a richiesta, autoradio, fendinebbia, tetto apribile, cappelliera, profili sulle fiancate, cerchi di lega e condizionatore. Prezzo, circa 14 milioni di lire.

Così arrivò al 2007 senza ritocchi e senza rivali. Poi cambiò forma e di nuovo fino ai giorni nostri, ultima generazione nel frattempo diventata anche elettrica di un modello che non avrà un’erede. Il mix di tutte queste peculiarità fa sì che oggi la Twingo di prima generazione sia considerata una vera youngtimer.