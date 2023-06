San Marzano sul Sarno. Strade al buio, è caos manutenzione

San Marzano sul Sarno al buio nonostante i cantieri attivi per la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione, la manutenzione è nel caos. Problemi di carattere burocratico impediscono interventi in diverse strade della città, dal centro alle periferie.

Il caso

I consiglieri comunali di opposizione del gruppo “Noi insieme tra voi” Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda e l’indipendente Franco Grimaldi denunciano la mancata gestione da parte dell’ente guidato dal sindaco Carmela Zuottolo, frutto di imbrigliamento amministrativo. Sul territorio insistono due progetti distinti di intervento sulla pubblica illuminazione di strade provinciali e comunali. Quest’ultimo rappresenta nello specifico l’attuazione della nuova progettazione del servizio pensata dal municipio in collaborazione con una ditta privata in appalto, che provvederà al servizio di manutenzione del patrimonio una volta conclusa la prima fase di cantiere.

La denuncia

“Dato che il progetto comunale non è terminato il privato non è incaricato alla manutenzione, dovrebbe intervenire la vecchia ditta in caso di guasto temporaneo sul territorio ma non c’è conoscenza di un eventuale rapporto tra le parti” sottolineano Marrazzo, Calenda e Grimaldi, che quindi spiegano “Diverse zone oscurante della città sono così al buio a seguito di malfunzionamenti dell’impianto, con aree pubbliche sprovviste di luce mentre i pochi commercianti che resistono continuano giustamente a lamentarsi e le persone hanno paura di uscire per strade buie”. Via Gramsci, via Virgilio, via Vittorio Veneto, via Giovanni XXIII sono solo alcune delle strade soggette di segnalazione di interruzione del servizio.

L’appello

“Votammo l’argomento in consiglio comunale con la speranza che l’impegno dell’amministrazione potesse essere costante affinché tutto fosse andato nel senso giusto, ma nel momento in cui manca la gestione non possiamo che esprimere profondo dolore e rabbia e chiedere all’ente che si svegli” sono le considerazioni di Maria Calenda e Vincenzo Marrazzo. “Le scelte dell’amministrazioni continuano a dimostrarsi non convincenti, erano state presentate alternative ai tempi che avrebbero potuto garantire una costanza del servizio e un risparmio reale per le casse dell’ente” ricorda il collega di opposizione Franco Grimaldi “L’affidamento ai privati e la conseguente confusione per la manutenzione sono situazioni che l’amministrazione doveva prevedere e dimostrare di saper affrontare”.

