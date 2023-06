Scafati. Il PD annuncia interventi allo “Scarlato” ma FdI attacca De Luca

Scontro politico a distanza sull’ospedale. Alle buone notizie sullo “Scarlato” che arrivano dall’area PD, infatti, fanno da contraltare le accuse alla Regione da parte del gruppo di Fratelli d’Italia.

Il rilancio secondo i Dem

Per l’area Dem, però, i prossimi mesi saranno di rilancio per il presidio ospedaliero scafatese. “L’ASL di Salerno ha deliberato per la liquidazione delle competenze tecniche per la redazione del progetto esecutivo che prevede l’adeguamento sismico e antincendio dei Corpi E ed F dell’ospedale. Per tali lavori, l’importo complessivo è di 4,5 milioni di euro. In attesa dell’approvazione dell’Accordo di Programma Quadro, la Regione Campania ha richiesto un ulteriore finanziamento di circa 10 milioni di euro per terminare i lavori di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture, per cui l’ASL ha fatto richiesta d’intervento anche in tutti gli altri padiglioni, e proseguire con i lavori di ristrutturazione del Pronto soccorso, delle sale operatorie e di Rianimazione, dei reparti di Chirurgia e Ortopedia. Si va verso la direzione giusta” – dice il segretario dei Dem scafatesi, Giuseppe Fontanella.









L’attacco di Fratelli D’Italia

Ma polemiche arrivano dall’ex sindaco Cristoforo Salvati e l’ex assessore Daniela Ugliano, esponenti di punta di Fratelli d’Italia: «Per Vincenzo De Luca c’è l’ospedale di Salerno al centro e il deserto intorno. È impossibile credere che dietro non ci sia una strategia ben architettata, soprattutto se ospedali come quello di Scafati non vengono riaperti e nonostante la loro struttura vengono utilizzati solo al 5% della loro potenzialità” dicono i due ex amministratori scafatesi.

Alfonso Romano