Angri. Sosta nelle strisce blu, slitta la ripresa del pagamento

Tiene banco in queste ore il problema sosta sul territorio cittadino nelle strisce blu, in particolare modo il diffondersi della notizia riguardante la ripartenza del servizio a pagamento fissato per oggi.

La nota del sindaco

A tale proposito il sindaco Cosimo Ferraioli dalle sue pagine social ha specificato quanto segue: “A seguito delle numerose domande arrivate in queste ore dai cittadini, sia sui social che a me in privato, circa la ripresa del servizio di sosta a pagamento al 19 Giugno 2023 (ieri), vi comunico che ho richiesto una proroga della sospensione del pagamento in vista dei festeggiamenti per il nostro Santo Patrono. La data di ripristino del servizio sarà comunicata preventivamente alla cittadinanza qualche giorno prima dell’entrata in vigore” conclude Ferraioli.

Aldo Severino