Gori. Interruzione di fornitura d’acqua per molti comuni nel napoletano

Casalnuovo Di Napoli, Cercola, Massa Di Somma, Pollena Trocchia, Sant’anastasia, San Sebastiano Al Vesuvio, Pomigliano D’arco. Mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione per consentire i lavori di risoluzione delle interferenze tra la condotta adduttrice San Clemente-Cercola e la tratta Ferroviaria Napoli-Bari

Gori informa che la Direzione generale per il ciclo delle acque della Regione Campania, per consentire i lavori di risoluzione delle interferenze tra la condotta adduttrice San Clemente-Cercola e la nuova tratta ferroviaria Napoli-Bari, è costretta ad interrompere la fornitura di risorsa idrica dalle ore 22:00 di venerdì 23 giugno alle ore 22:00 di domenica 25 giugno, nei comuni di Casalnuovo di Napoli, Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, San Sebastiano al Vesuvio e Pomigliano D’Arco.

A SEGUIRE IL DETTAGLIO DELLE STRADE COINVOLTE E DEI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO. CASALNUOVO DI NAPOLI:

Intero territorio comunale, esclusa frazione di Casarea.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:

1) Via Filichito (di fronte agenzia assicurativa);

2) Via San Marco n. 95;

3) Corso Umberto I, angolo Via De Curtis.

CERCOLA:

VIA CENSI DELL’ARCO, VIA COLLODI, VIA CUPA TRAVI, VIA DANTE ALIGHIERI, VIA DELLA LIBERTÀ, VIA FIGLIOLA, VIA GIOVANNI PASCOLI, VIA LUCA GIORDANO, VIA MADONNELLE, VIA MASSERIA RUTIGLIA, VIA RUBINACCI, VIA SANTA CATERINA, VIA TRAVI, VIA TUFARELLI, VIALE CARAVAGGIO, VIALE CIMITERO, VIALE DEI PINI, VIALE DELLE MAGNOLIE, VIALE DELLE ROSE, VIALE DONATELLO

VIALE GIANNI RODARI, VIALE LEONARDO DA VINCI, VIALE MICHELANGELO, VIALE MODIGLIANI, VIALE TIEPOLO.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, in Corso Domenico Riccardi, di fronte la Casa Comunale.

MASSA DI SOMMA:

Intero territorio comunale.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso Corso Tullio Boccarusso, nei pressi di Piazza dell’Autonomia.

POLLENA TROCCHIA:

Intero territorio comunale.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, in Piazza Amodio, presso edicola.

SANT’ANASTASIA:

Via Archi Augustei.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE per tutta la durata della sospensione presso:

1)Piazzetta Padre Pio;

2)Corso Umberto I, angola via A. D’Auria.

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO:

Intero territorio comunale.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:

1)Via Figliola;

2)Via Panoramica Fellapane, di fronte ASL.

POMIGLIANO D’ARCO:

Intero territorio comunale ad esclusione di Masseria Ciccarelli.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIE DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso;

1) Via Nazionale delle Puglie, parcheggio Eurospin;

2) Via Terracciano n. 205;

3) Via Caruso, angolo Via Donizetti.

In tutti i territori interessati dalla sospensione del servizio, l’erogazione idrica – salvo imprevisti o aggiornamenti – riprenderà regolarmente a partire dalle ore 22:00 di domenica 25 giugno.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.