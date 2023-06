Pagani. L’area del Centro Polifunzionale in via Pittoni ospiterà la festa della musica con una serie di concerti che animeranno la serata

Pagani. La Festa della Musica nel Centro Polifunzionale (video)

Pagani il 21 giugno celebra la “Festa della Musica” con concerti in contemporanea in tutta Europa. Quest’anno per la prima volta anche Pagani sarà nell’elenco italiano delle città che ospitano la Festa della Musica” – afferma soddisfatta l’assessore alla cultura Valentina Oliva.

Il Comune di Pagani in sinergia con la “FreeSoundAcademy”, sotto la direzione artistica del M° Serena Della Monica, parteciperà alla ” XXIX Festa della Musica “con una serie di concerti che si terranno dalle ore 20.00 presso l’area del Centro Polifunzionale in via Pittoni a Pagani.

Nata in Francia nel 1982 su iniziativa del Ministero della Cultura francese,la “Festa della Musica” è un’iniziativa che coinvolge in maniera organica anche l’Italia intera e che vuole trasmettere un messaggio di cultura, integrazione, armonia e universalità che solo la musica sa dare. La manifestazione è aperta a tutti: musicisti dilettanti e professionisti, istituzioni musicali, Accademie di cultura, case discografiche, riviste, scuole di musica e anche a chiunque abbia un progetto musicale o voglia mettere a disposizione degli spazi per concerti.

Ampia partecipazione

La partecipazione alla Festa da parte dei musicisti è completamente gratuita e il pubblico può accedere liberamente ai concerti, secondo quanto stabilito dalla Carta internazionale cui si attengono le capitali europee aderenti al circuito della festa.Il tema di questa edizione è “Vivi la Vita”, con l’obiettivo di diffondere il messaggio di sicurezza stradale e di custodire la vita, capirne l’importanza, vivere momenti di gioia ed emozioni, che anche la musica può dare, senza lasciarsi andare agli eccessi, che, spesso, rappresentano la causa della perdita della vita stessa, soprattutto mettendosi alla guida della propria auto in stato confusionale. La Festa della Musica è un momento forte di aggregazione del tessuto sociale italiano che rafforza i valori della cittadinanza a livello locale, migliorando e favorendo un rapporto positivo fra cittadinanza e Amministrazione. Una giornata in cui mettere in risalto e promuovere i giovani musicisti affinché abbiano uno spazio per farsi conoscere e confrontarsi con il pubblico. Ancora una volta, nel giorno del solstizio d’estate, la musica invade senza barriere strade, piazze, cortili, chiostri e altri luoghi solitamente non adibiti allo spettacolo, in una celebrazione di ogni genere musicale, che mobilita scuole di musica, conservatori, associazioni, orchestre, corali, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, etc.

L’“Evento patrocinato dal Mibact e dalla Rai”, anche questo di Pagani, sarà visibile con i canali streaming attraverso la geolocalizzazione realizzata a livello nazionale. “Continueremo a lavorare programmando eventi come questo”, continua l’Assessore Oliva.

Ecco chi sale sul palco

A esibirsi a Pagani saranno i seguenti gruppi musicali: “Gran Concerto Bandistico” Città di Fisciano (SA), Coro Stabile “Don Milani” I.C. S.Alfonso de Liguori, Pagani (SA), Piccolo Coro DO RE Mi Junior 1° Circolo S. Alfonso M. Fusco – Angri (SA),I.C .”Visconti” –Ogliastro Cilento (SA), Centro Danza EU –S.Valentino Torio (SA), Gruppo Folk Castellani –Giovi (SA), “Junior Orchestra Metelliana” –I.C. Giovanni XXIII-Cava de’ Tirreni (SA), Beat Band –I.C. S.Valentino T. (SA), “La Mela di Odessa”- Accademia Musicale, Avellino. A presentare l’evento il giornalista Antonio Di Giovanni.

Il successo che l’iniziativa ha raggiunto in questi anni è stato possibile grazie alla più ampia partecipazione di artisti, operatori e realtà del territorio, e anche con il coinvolgimento di Enti e Istituzioni quali il Ministero della Giustizia – dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Difesa, Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Salute, Assaeroporti ed ENAC, RAI, AFI, UNPLI, ANBIMA, FENIARCO, MEI, CAFIM.

Il servizio è di Alfonso Romano