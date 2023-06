Pagani. Lavori di riqualificazione alle scuole cittadine (video)

Pagani. Scuole. Dopo le opere finanziate o in costruzione per le strutture comunali novità anche per le strutture provinciali del territorio

Aprono anche i cantieri per la riqualificazione degli istituti superiori del territorio. Un work in progress che anima il settore tecnico di palazzo San Carlo. Dopo le opere finanziate o in costruzione per le strutture comunali arrivano novità anche per le strutture provinciali del territorio. Nel complesso i plessi sono in gran parte vetusti e soggetti a fenomeni di degrado strutturale, con pesanti infiltrazioni di umidità, solai rovinati e problemi anche a servizi idrici ed elettrici.

Piano triennale delle opere pubbliche

L’amministrazione comunale nel progetto di opere triennale 2023-2025, diretto dall’assessore delegato, Augusto Pepe, ha previsto per propria competenza cantieri di efficientamento energetico o di vera e propria ristrutturazione, partendo proprio dall’esempio degli attuali lavori di riqualificazione in atto al plesso Manzoni. Intanto l’annuncio per la realizzazione del nuovo polo scolastico.

Il servizio è di Alfonso Romano