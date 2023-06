Scafati. Ancora ladri in azione indisturbata a San Pietro

Ennesimo furto con effrazione in frazione San Pietro, si chiede la videosorveglianza per aumentare i controlli. L’episodio si è consumato alla presenza dei residenti durante la serata di domenica, quando poco dopo le nove e mezza un gruppo di delinquenti, formato da quattro individui, ha provato con successo un colpo nell’appartamento situato in uno stabile del centro storico, a due passi dalla piazza principale. I malintenzionati hanno anche provato a bissare in un’altra abitazione, al piano superiore della stessa struttura. In questo caso però nell’appartamento erano presenti i proprietari, che accortosi dei rumori molesti sono riusciti a far scappare i quattro criminali. Attimi concitati, con la telefonata tempestiva alla tenenza locale dei carabinieri guidati dal tenente Gennaro Vitolo che ora indagano sul caso alla ricerca dei protagonisti del colpo. Un fatto di cronaca che viene archiviato nella lunga lista di illeciti che la periferia scafatese, come tutto il territorio, è costretta a subire.

L’allarme dei residenti

I residenti hanno provato più volte a lanciare il dovuto allarme alle istituzioni, dall’amministrazione comunale fino al Prefetto di Salerno, chiedendo un rafforzamento del controllo sull’area. A raccogliere la battaglia dei cittadini il prossimo consigliere comunale di opposizione Francesco Carotenuto, pronto a presentare una proposta in assise: “Porterò in Consiglio comunale la necessità di installare all’interno del centro storico di San Pietro un sistema di video sorveglianza che possa fungere da deterrente vista la mole di atti predatori che imperversano ormai da mesi. Allo stesso tempo proveremo a organizzare dei gruppi whatsapp di controllo civico per allertare prontamente le forze dell’ordine e presidiare il territorio con una organizzazione civica”.

Un gruppo di controllo

L’idea di un gruppo di controllo del vicinato è parte di un più largo progetto già presentato negli scorsi anni dal comitato di residenti “San Pietro Villaggio” ma mai realizzatosi. “Sono certo che su questo temi il sindaco e la maggioranza converranno con noi e affronteranno con spirito di collaborazione un tema, quello della sicurezza, che rappresenta una delle priorità nell’ agenda politica di questo paese”, ha concluso il consigliere Carotenuto.

Alfonso Romano