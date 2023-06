Angri. Nasce il comitato per il restauro dell’organo di San Giovanni Battista

Lo strumento risulta essere non più in funzione dal 23 novembre del 1980, giorno del terremoto.

Un comitato di fedeli con lo scopo di restaurare l’organo della chiesa di San Giovanni Battista realizzato nel 1936.

Lo strumento risulta essere non più in funzione dal 23 novembre del 1980, giorno del terremoto. Ora il diacono Gerardo Guastaferro con la collaborazione di Nicola Cavaliere, Michele Pontecorvo, Santolo Amato e Antonio Pontecorvo intende avviare una raccolta fondi per ridare nuova vita all’organo del maestro Rotelli.

Il comitato gode della disponbilità di monsignor Vincenzo Leopoldo da lunghi anni alla guida della più importante chiesa della foranìa. Una iniziativa che coincide con gli imminenti festeggiamenti per il Patrono, dopo ben tre anni.

“Coscienti dell’enorme patrimonio storico, artistico e culturale rappresentato dall’organo della collegiata di San Giovanni Battista ci siamo interrogati su quali iniziative poter intraprendere per sensibilizzare la cittadinanza intorno a quella che è una vera e propria sfida: è l’unico organo a tre tastiere del maestro Rotelli ancora esistente e consentirebbe l’organizzazione di concerti con il concorso di maestri organisti di fama europea, motivo di orgoglio e promozione culturale e turistica per l’intera città”, è scritto in una nota stampa.

L’obiettivo è coinvolgere un gran numero di persone per offerte e donazioni.

“Vogliamo chiamare a raccolta la cittadinanza provando a mettere insieme le migliori energie con un unico grande sogno: far risuonare l’organo per far risuonare il nome di Angri nel mondo”, è ancora riportato.

Pippo Della Corte