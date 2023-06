Progettiamo per Angri. Nota stampa sui lavori nelle strade del centro

Sono i Consiglieri di Progettiamo per Angri Roberta D’Antonio e Domenico D’Auria ad esprimersi attraverso comunicato stampa.

Il comunicato stampa

“La notizia dell’ennesima proroga di chiusura delle principali strade del centro, per motivi correlati ai lavori del manto stradale, durante la settimana dei festeggiamenti del nostro Santo Patrono ci avvilisce, sia per uno spirito di festa che da sempre si respira in quella settimana, sia per lo sconforto dei commercianti del centro cittadino, messi già duramente alla prova da tre mesi.

Ebbene sì sembra assurdo ma vero, sono tre mesi che il centro della nostra città è presa di escavatori e mezzi d’opera di ogni tipo che hanno messo letteralmente in ginocchio sia il commercio angrese che la serenità dei residenti.

Oggi lanciamo un appello accorato all’assessore ai lavori pubblici e viabilità Antonio Mainardi e all’assessore al commercio Maria D’Aniello chiedendo loro di fare una cosa semplice, di non difficile intuito, provando anche ad “imitare” paesi limitrofi: convocare i gestori dei sotto servizi con lavori in corso per invitarli ad accelerare i lavori in corso, definire con essi un cronoprogramma chiaro e, soprattutto, programmare i prossimi durante le ore notturne. Si può fare e si deve fare!

Un ultimo appello, ci sentiamo di farlo ai commercianti delle zone interessate: riunitevi sotto forma di associazioni di categorie e ritornare a far sentire la propria voce così come, ricordo, si faceva qualche anno fa. D’altronde si sa, l’Unione fa la forza.

Red pol