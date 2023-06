Sarno. Scuola De Amicis, aggiudicato appalto lavori di efficientamento

Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di completamento ed efficientamento impiantistico e rifiniture della Scuola De Amicis. Ad aggiudicarsi l’appalto la ditta “Izzo Mario Costruzioni” di Casoria

La ditta

La proposta di aggiudicazione provvisoria, adottata dalla Commissione di Gara, premia il RTI Izzo Mario Costruzioni di Casoria, mandatario, e Italproim srl di Roma, mandante.

All’esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche, il Raggruppamento aggiudicatario ha ottenuto un punteggio complessivo di 71,061 ed ha offerto il 20% di ribasso sull’importo dei lavori a base di gara pari ad oltre 3 milioni e 190 mila euro per il completamento dell’opera.

Alla procedura di gara hanno partecipato anche la ditta sarnese Franco Costruzioni, Consorzio stabile Policost e la T.M.C. Costruzioni Immobiliari.

Le verifiche

Presso la centrale committenza Asmel di Gallarate, sono in corso le verifiche dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti e dovrà attendersi l’esito positivo delle stesse affinché l’aggiudicazione diventi efficace.

La procedura

Per l’espletamento delle operazioni di gara, è stata utilizzata la procedura aperta, in modalità telematica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo per l’Amministrazione Comunale del sindaco Giuseppe Canfora.

Per quanto riguarda i lavori da tenersi nello storico istituto scolastico, chiuso per problemi di inagibilità nel lontano 2005, questi afferiscono alle categorie OG2 “Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a vincolo” per 2.100.000€ e OG11 “Impianti tecnologici” per 1 milione e 85mila€.

Secondo il cronoprogramma di progetto, la durata dei lavori è stimata in 658 giorni, ossia 1 anno e 10 mesi.