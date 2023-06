Scafati. Pronto l’insediamento dei consiglieri comunali

Domani sarà il giorno della proclamazione del prossimo Consiglio comunale della città di Scafati. Dopo i lunghi tempi che hanno visto impegnata la commissione elettorale è ormai in rampa di lancio il terzo mandato per il sindaco Pasquale Aliberti, che dovrà sciogliere il rebus giunta. Le prime settimane dell’esponente di Forza Italia si sono contraddistinte per la messa in moto della macchina comunale che durante la commissione straordinaria ha portato avanti diverse progettazioni. Palazzo Mayer è un cantiere aperto con Aliberti protagonista insieme ai suoi potenziali futuri assessori. Questo periodo di transizione è stato propizio per ragionare sulla futura conformazione della squadra di governo che dovrà affiancare il sindaco.

Le riserve di Aliberti

Aliberti ha sempre glissato su eventuali nomi in ballo, attendendo l’espressione dei futuri gruppi consiliari che si formeranno a seguito della proclamazione di domani. Una scelta che ribadisce la necessità di dare un’impronta amministrativa chiara da parte del neo sindaco, ma che rende l’idea anche dei dubbi da dissipare. Il successo di Forza Italia con oltre 5mila voti ha condizionato la formazione del Consiglio comunale, con sette seggi assegnati, e della giunta, con quattro posti promessi dal primo cittadino. Rimangono da assegnare tre posti a fronte di sei liste a supporto di Aliberti alle elezioni. Bisognerà quindi trovare una quadra tra i Lega, Noi Moderati e le civiche Avanti Scafati, Grande Scafati e Azzurri, che dovranno indicare eventuali nomi. Quanto a Forza Italia, Fiorina Longobardi sembra favorita dalla maggioranza come presidente del Consiglio comunale a discapito dell’ex candidata alla Camera, Teresa Formisano, che andrà in giunta probabilmente insieme ad altri in cima all’elenco dei più votati come Alfonso Di Massa, Diego Chirico e uno tra Filippo Accardi, Luigi Cavallaro e Antonio Pignataro.

Mari

Nel dibattito a sinistra nel frattempo prende voce il deputato Franco Mari, esponente dell’alleanza Verdi Sinistra, che ribadisce la divisione come elemento di sconfitta dell’ultima campagna elettorale: “A Scafati, il centrosinistra ha perso per la sua divisione e sono evidenti le gravissime responsabilità di chi, per il ruolo istituzionale che ricopre, avrebbe dovuto unire anziché dividere. Invece i territori della Campania, e della nostra provincia in particolare, somigliano sempre di più a pedine nello scacchiere dei calcoli elettorali regionali”, spiega Mari, puntando il dito contro De Luca e il PD: “L’accordo nella coalizione andava trovato a partire dai partiti di centrosinistra e dal candidato che esprimevano. Separare i partiti dal cosiddetto civismo ha prodotto il risultato che conosciamo, consegnando una delle più grandi città della provincia alla peggiore destra”.

Alfonso Romano