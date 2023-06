Poggiomarino successo per la giornata di prevenzione odontoiatrica. Sorrisi più sani, boom di iscrizioni per la giornata di prevenzione odontoiatrica per bambini

I bambini si scoprono coraggiosi e affrontano la paura della prima visita odontoiatrica. Tanti bambini hanno partecipato alla giornata di prevenzione di igiene dentale organizzata dalle consigliere Maria Vastola e Lucia Bianco, rispettivamente Presidente Commissione Pari Opportunità e Presidente Commissione Politiche Sanitarie, a nome dell’amministrazione Falanga.

La professionalità

Grazie alla professionalità del dentista Giancarlo Albano e alla dolcezza delle sue assistenti i piccoli pazienti hanno imparato le regole base dell’igiene orale e dentale.

La prevenzione

“Prevenire è decisamente più importante che curare, bisogna cominciare al più presto. Come amministrazione comunale abbiamo pensato di offrire la prima visita ai bimbi più piccoli perché la salute dei denti aiuta i sorrisi a essere più belli. È stato un onore per me e per la Presidente Bianco accompagnare per mano i bambini che si sono letteralmente affidati a noi” fa sapere Maria Vastola prima di ringraziare “l’assessora alle Politiche Sanitarie Maria Carillo e il dentista Albano per aver offerto il suo tempo, il suo studio, la sua sapienza”.

Le giornate di prevenzione

La seconda giornata di prevenzione si terrà il prossimo 27 Giugno, l’invito a partecipare parte da tutti. “Mi auguro che le mamme dei piccoli cittadini riescano ad approfittare della giornata di prevenzione offerta dalla nostra amministrazione e ci aiutino a diffondere i messaggi sull’importanza della prevenzione che da tempo trattiamo io e la consigliera Vastola con entrambe le Commissioni” spiega Lucia Bianco.

Soddisfatto per il lavoro in tandem della commissioni e delle consigliere, il sindaco Maurizio Falanga si rivolge ai cittadini “vi chiedo di seguirci e di prendere parte alle nostre iniziative sulla prevenzione in genere, ringrazio i piccoli cittadini che hanno partecipato con entusiasmo a un appuntamento della loro vita che spesso spaventa e che, invece, con noi hanno affrontato con serietà ma anche serenità. Prendiamo esempio dai piccoli per credere nella prevenzione”.