Angri. Parte la festa di San Giovanni Battista

Un ritorno alla festa in grande stile, previsti in città migliaia di visitatori. Tutto il programma civile e religioso.

San Giovanni quest’anno torna ai grandi fasti. Un programma ricco, pregno di significati sia religiosi che civili.

Dopo il periodo della pandemia, si torna a respirare la festa in grande stile. I momenti dei festeggiamenti religiosi e civili scandiranno una quattro giorni, in cui si godrà della festa e di tutti i crismi che accompagnano Angri e gli angresi oramai da generazioni.

Il programma religioso

Se da un lato il programma religioso prevede il clou con la Santa Messa di domenica 25 giugno alle 6,30 presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giudice e concelebrata da Don Enzo Leopoldo, parroco della Collegiata di San Giovanni Battista, attuale Vicario generale della Diocesi, in cui si prevede la presenza di migliaia di fedeli, e la tradizionale peregrinatio che quest’anno avrà un sapore di riscoperta, dall’altro il programma civile quest’anno prevede un calendario ricco di eventi.

Gli spettacoli

Il Comitato Festeggiamenti, presieduto da Alfonso Lambiase, per il Santo Patrono presenterà alla città, per il giorno 24, in piazza San Giovanni , la “Grande Orchestra Internazionale Campana”, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini e il giorno 26 Michele Placido con “Serata d’onore”. Il pluripremiato attore sarà di scena in Villa comunale.

Previste le esibizioni di grandi concerti bandistici in Villa comunale per il 25 giugno che si esibiranno nella tradizionale “Cassa Armonica”, un palco particolare, dal gusto antico ma progettato in modo da amplificare e armonizzare i suoni prodotti al suo interno. Il programma si concluderà martedì 27 con ben due spettacoli di fuochi d’artificio, uno in piazza Crocifisso e l’altro in Largo Leonardo Da Vinci.

L’attesa

Un’attesa dunque durata tre anni. Il Santo Patrono Giovanni Battista si appresta a ripercorrere le strade, le contrade e i vicoli del paese. Un’attesa particolarmente sentita tra i fedeli ma anche tra curiosi e amanti delle tradizioni popolari.

L’emozione per la cittadinanza

Giovani e anziani attendono con rinnovata emozione la festa popolare. Rituali e gesti che da secoli si tramandano tornano a essere praticati, liberi da ogni preclusione nella festa dell’estate che anticamente poneva le sue basi simboliche nel ringraziamento al Santo Patrono per il raccolto dei fertili campi della Valle del Sarno in questo periodo estivo particolarmente foriero dell’avvenimento.

Tradizioni e matrici contadine che oggi si celebrano esattamente come avveniva nel passato. Una festa che preserva alcune delle più antiche e significative tradizioni popolari.