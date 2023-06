Nocera Inferiore. La sede Inps di Via D’Alessandro riceve in dotazione organica quindici i nuovi assunti con varie qualifiche

Nocera Inferiore. All’Inps arrivano quindici neo assunti

La sede Inps di Via D’Alessandro riceve in dotazione organica quindici i nuovi assunti con la qualifica di Consulenti di Protezione Sociale, livello professionale C1, che è il primo livello direttivo del funzionariato. La struttura diretta da Gennaro Quatrano ha quindi accolto i giovani funzionari, tutti vincitori dell’ultimo concorso pubblico dell’Inps che prevedeva oltre quattromila assunzioni in tutta Italia. I neo assunti sono stati accolti nella sede di via D’Alessandro, la dottoressa Giovanna Baldi, Direttore Provinciale dell’Inps di Salerno.

Corso formativo di avviamento

I nuovi assunti stanno seguendo un periodo di formazione on the job che terminerà il prossimo17 agosto. Risorse umane preziose visto che la sede Inps di Via D’Alessandro è anche sede del Centro Medico Legale per le visite per l’invalidità civile e copre un bacino di utenza di circa 400mila persone, secondo in Campania, e abbraccia un ambito di territorio tra Cava, Bracigliano e a Scafati.

Importante presidio

“Rafforzeremo la presenza sul territorio assicurando servizi in tempi sempre più brevi: i tempi di attesa per le visite per il riconoscimento dell’invalidità civile sono di circa 20 giorni; verso la fine di settembre riapriremo anche gli ambulatori diagnostici di Sapri, Agropoli e Sala Consilina per le visite d’invalidità civile, chiusi durante il periodo della pandemia” dice al quotidiano “La Città” la Baldi.

RED