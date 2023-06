Nocera Inferiore. Sirene e telecamere contro il dissesto idrogeologico

Dissesto idrogeologico. Monitorare fiumi e montagne con nuovi dispositivi ma anche fare prevenzione con il rafforzamento degli argini. Alla luce di quanto accaduto nell’ultima stagione invernale con le sempre più frequenti allerte meteo, gli allagamenti e le ordinanze di evacuazione hanno indotto l’amministrazione comunale ad alzare il livello di attenzione verso le criticità conseguenti la situazione. L’amministrazione intende tenere sotto controllo i punti sensibili del territorio attraverso l’installazione di telecamere e sirene che saranno collegate direttamente con la sala operativa del Coc. Un monitoraggio preciso e costante, anche da remoto.

I punti sensibili

Le telecamere saranno posizionate nelle zone percorse dai corsi d’acqua soggette a rischio di esondazione. Con lo stesso criterio di prevenzione verranno installate anche quattro sirene nella zona pedemontana a rischio idrogeologico.

Le parole di De Maio

“Siamo stati in Regione e lo saremo di nuovo la prossima settimana, insieme agli altri sindaci abbiamo incontrato il vicepresidente Fulvio Bonavitacola per valutare il lavoro finora compiuto anche dal Consorzio. Si sta spingendo per far partire i lavori di rinforzo degli argini e pulizia per farci trovare pronti per l’autunno. Stiamo facendo tutto quanto necessario per la protezione civile e la difesa del suolo” dice il sindaco Paolo De Maio al quotidiano “La Città”.

RED