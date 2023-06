Pagani. CDA Carminello ad Arco la nota di Sessa e Ruggiero

La nota dei consiglieri comunali Anna Rosa Sessa e Santino Ruggiero sulla modifica dello statuto del Cda della Fondazione Carminello ad Arco.

La nota integrale

Modificare lo statuto per rimanere in sella altri cinque anni e sottrarre l’elezione di parte dei componenti del Cda della Fondazione Carminello ad Arco al consiglio comunale è un atto vergognoso, impensabile anche nella famigerata prima repubblica.

Siamo davvero allibiti da quanto fatto dal Cda del Carminello ad arco che, per tutelarsi, a nomine ormai già scadute, ha pensato bene di andare dal notaio e modificare il proprio statuto, come se il Carminello fosse casa propria, come se non fossero mai stati scelti da un organo democraticamente eletto quale è il consesso cittadino.

Chiediamo, pertanto, all’amministrazione comunale e all’intero consiglio di attivarsi per evitare questo scempio che dimostra che alcuni sono attaccati solo alla poltrona e pensano a coltivare i propri orticelli.

Il Carminello ad Arco è una struttura che merita di essere in mani serie e non affidata a chi in questi anni non è riuscito a programmare interventi di recupero e di sviluppo ma ha pensato solo a tutelare se stesso. Esprimiamo i nostri complimenti al consigliere Marco Croce che non ha sottoscritto questo atto di modifica che è uno schiaffo all’intera città di Pagani.

I consiglieri comunali

Anna Rosa Sessa

Santino Ruggiero