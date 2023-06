Sommergibile Titan: recupero in corso dopo “implosione catastrofica”

Gli sforzi di recupero sono in corso nella giornata odierna dopo che i funzionari hanno stabilito che una “catastrofica implosione” ha ucciso le cinque persone a bordo di un sommergibile che era scomparso da giorni in un’immersione nel sito del relitto del Titanic.

Gli equipaggi di ricerca che operano a distanza su un veicolo sottomarino hanno scoperto giovedì mattina un campo di detriti nell’area generale del Titanic “coerente con una catastrofica implosione della nave”, ha dichiarato il contrammiraglio John Mauger, comandante del primo distretto della guardia costiera, in una conferenza stampa .

I detriti sono stati trovati a circa 1.600 piedi dalla prua del Titanic sul fondo del mare. Mauger ha detto che era troppo presto per dire quando il Titano è imploso.

Dopo che il velivolo è stato segnalato come disperso, la Marina degli Stati Uniti ha analizzato i suoi dati acustici e ha trovato un’anomalia che era “coerente con un’implosione o un’esplosione nelle vicinanze generali di dove stava operando il sommergibile Titan quando le comunicazioni sono state interrotte”, ha detto un alto funzionario della Marina a The Giovedì l’Associated Press.

Il catastrofico fallimento di Titan è “solo una questione di tempo”, afferma James Cameron

Il regista di “Titanic” e veterano delle esplorazioni in acque profonde James Cameron ha affermato che la tragedia del sommergibile Titan era “solo una questione di tempo” dopo che Oceangate, la compagnia che gestiva il sottomarino, è stata avvertita che il sottomarino potrebbe “portare a un fallimento letteralmente catastrofico”.

Cameron, in un’intervista a Good Morning America, ha paragonato l’incidente del sottomarino Titan all’affondamento del Titanic nel 1912. Egli ha detto:

“Il Titanic ci affascina perché all’epoca sembra un fallimento così colossale di un qualche tipo di sistema, e 1.500 persone ne hanno pagato il prezzo… Il capitano del Titanic ha ricevuto più avvertimenti in anticipo. Si diresse a tutta velocità in un campo di ghiaccio sconosciuto in una notte buia come la pece senza luna. Se questa non è una ricetta per il disastro, non so cosa sia e ne hanno pagato il prezzo.

Qui ci sono le persone che stavano progettando e gestendo il sottomarino che sono state avvertite sia internamente – a quanto pare c’era un ingegnere che ha abbandonato il progetto perché non ci credeva – sia un certo numero di persone nella comunità di ingegneria delle immersioni profonde, comprese le persone con cui sono molto vicino. Ho avvertito l’azienda che questo avrebbe potuto portare ad un fallimento catastrofico. Ed è esattamente quello che è successo.”

Le famiglie dei passeggeri morti a bordo del sommergibile Titan potrebbero ancora citare in giudizio l’armatore della nave nonostante le liberatorie firmate dai cinque uomini, secondo gli esperti legali.

Si ritiene che le vittime, che hanno pagato fino a $ 250.000 ciascuna per il viaggio a 12.500 piedi (3.810 metri) sotto la superficie, abbiano firmato una rinuncia alla responsabilità.

Secondo un corrispondente della CBS che ha fatto il viaggio sul Titan l’anno scorso, la rinuncia che ha firmato menzionava la possibilità di morte tre volte solo nella prima pagina.

Ma le rinunce di responsabilità firmate da Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood e suo figlio, Suleman, e dal CEO di OceanGate Stockton Rush, potrebbero non proteggere OceanGate da potenziali azioni legali da parte delle famiglie delle vittime, riferisce Reuters.

L’esperto di diritto marittimo Matthew D Shaffe ha dichiarato all’agenzia di stampa:

“Se ci fossero aspetti della progettazione o della costruzione di questa nave che sono stati tenuti nascosti ai passeggeri o è stata operata consapevolmente nonostante le informazioni secondo cui non era adatta per questa immersione, ciò andrebbe assolutamente contro la validità della rinuncia.”