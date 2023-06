Angri. Santa Messa in onore di San Giovanni, migliaia di fedeli in piazza

Angri. Messa di San Giovanni, migliaia di fedeli in piazza.

La Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giudice concelebrata da un emozionato don Enzo Leopoldo insieme ai sacerdoti delle altre parrocchie angresi, ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli.

“Non abbiate paura”. Il messaggio del Vescovo.

“Al vostro fianco ci sarà sempre il signore, nonostante i calunniatori. Questa piazza diventa nuovamente il cuore di Angri e da questa piazza, la testimonianza di San Giovanni Battista raggiungerà tutte le famiglie, tutti i luoghi. In particolare – ha detto il Vescovo – arriverà dove sono le sofferenze, gli ammalati, i poveri. Senza la partecipazione del dono delle loro vite, la nostra fede, le nostre vite sarebbero vuote. Non abbiate paura, perché voi valete, mentre molti ci invitano alla paura, ci invitano alla sfiducia, ci invitano a chiudere la porta della speranza, Gesù ci ripete “Non abbiate paura”. Ci possono uccidere il corpo, ma non ci uccideranno l’anima.

A volte sembra così povera la nostra vita, sembra che i Profeti, quelli veri non ci siano più. Poiché i falsi profeti esistono e si insinuano tra di noi e nelle nostre comunità. Per loro il Battista avrebbe detto una sola parola forte e chiara: “Razza di vipere””.

Un messaggio forte quello del Vescovo della diocesi di Nocera, raccolto da tutta la piazza, gremita in ogni posto.

Un ritorno alla normalità, sottolineato anche da Don Enzo Leopoldo parroco della Collegiata, che ha voluto ricordare anche le tante vittime che il Covid ha mietuto ad Angri e in altre comunità della Diocesi.

Don Enzo, particolarmente emozionato, ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita della Festa, tornata ai fasti dopo tre anni. Un grazie al Vescovo, un grazie a parroci di Angri e a tutta la forania. Grazie speciale ai ragazzi che sono impegnati per due giorni con la Peregrinatio del Santo. Ringraziamento speciale ad Alfonso Lambiase e ai suoi collaboratori che hanno organizzato una festa veramente speciale.

Presenti alla celebrazione della Santa Messa oltre al sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, anche i sindaci di Pagani Raffaele Maria De Prisco e il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura.

Continua il programma civile

Dopo l’apertura che ha fatto respirare l’aria da grande concerto con la “Grande Orchestra Internazionale Campana” , che ha visto sul palco il maestro Leonardo Quadrini dirigere quasi 60 professori d’orchestra i quali hanno eseguito le arie più famose della musica classica, oggi a partire dalle ore 20,00 in Villa comunale sono previste le esibizioni di grandi concerti bandistici, quelli della Città di Conversano e della Città di Angri che si esibiranno nella tradizionale “Cassa Armonica”, un palco particolare progettato in modo da amplificare e armonizzare i suoni prodotti al suo interno.

Domani in Villa comunale, ci sarà l’attesa “Serata d’onore”, con protagonista il pluripremiato attore e regista Michele Placido. Si tratta di un recital che unisce in un solo colpo monologhi, poesie e famosi motivi musicali, un viaggio alla riscoperta di brani e opere celebri del panorama musicale. Michele Placido condurrà il pubblico nel suo mondo, fatto di memorabili poesie e canzoni a lui care, suonate con chitarra e mandolino da Gianluigi Esposito e Antonio Saturno.

Il programma dei festeggiamenti di San Giovanni Battista si concluderà martedì 27 con ben due spettacoli di fuochi d’artificio, uno in piazza Crocifisso e l’altro in Largo Leonardo Da Vinci.

Aldo Severino