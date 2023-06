Nocera Inferiore. Si pensa al rilancio delle aree verdi

Rilanciare e riqualificare gli spazi verdi, parchi giochi della città e altre strutture. L’amministrazione comunale lavora su due obiettivi. Il primo fronte riguarda il potenziamento dell’offerta delle strutture già che sono già in gestione, mentre l’altro obiettivo punta all’ultimazione le procedure per il funzionamento delle aree ancora non disponibili al 100%. Nell’elenco degli spazi da rilanciare c’è anche la struttura di via Rea. Il parco giochi sarà location del progetto “Sport in parco”.

Le altre strutture

Nell’elenco delle strutture da riqualificare e poi dare in affidamento anche altri quattro parchi e strutture. A breve saranno pubblicati i bandi per l’affidamento dei parchi di via San Pietro e di via Filangieri, del chiosco di Cicalesi e della palestra e area sportiva di Casolla. La fonte è la “La Città”.

RED