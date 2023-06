Bagni di Scafati. Terribile incidente in via Dante Alighieri, uomo in bici morto investito da una betoniera

L’incidente è avvenuto nella prima mattinata a Bagni di Scafati, un uomo è morto investito da una betoniera, rimanendo incastrato sotto le ruote.

Erano le 8,30 di questa mattina, quando nei pressi del Santuario della Madonna dei Bagni, un uomo in bicicletta stava imboccando via Dante Alighieri, facendo la curva nello stesso momento di una betoniera.

Per cause ancora da accertare, l’uomo ha urtato il mezzo, cadendo proprio mentre questo stava transitando.

Il ciclista è finito sotto le ruote del mezzo pesante, rimanendo schiacciato, fino alle gambe. Immediatamente intervenuti sul posto, carabinieri, polizia locale e ambulanza.

Per estrarre l’uomo, i soccorsi hanno dovuto svuotare il cemento contenuto nel grosso mezzo, per poi sollevarlo e riuscire a trasportarlo all’ospedale. Ma purtroppo per lo sfortunato ciclista non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi l’uomo è spirato. Troppo gravi le ferite causate dall’investimento.