Nocera Inferiore.Attraversamenti per non vedenti

In corso i lavori per adeguare i transiti pedonali per le persone non vedenti o con difficoltà visive.

Attraversamenti per non vedenti

In corso i lavori per adeguare i transiti pedonali per le persone non vedenti o con difficoltà visive

Con l’avvio della redazione del PUMS – che presto arriverà in Commissione Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere Luciano Passero, per la condivisione delle nuove proposte dell’Amministrazione Comunale – è stata svolta un’analisi conoscitiva delle criticità della città, con la previsione dell’abbattimento delle barriere architettoniche per l’adeguamento di numerosi attraversamenti pedonali.

In particolare, sono stati evidenziati come critici i seguenti attraversamenti: via Dodecapoli Etrusca – via Rea; via Rea – via Pucci – via Lucarelli; via Pucci – via Marconi – via G.B. Vico; via Petrarca; via Villanova; via Napoli – via Astuti; via Atzori – incrocio Sant’Angelo in Grotta; via Atzori uscita A3; via Atzori – Rione Calenda; via Atzori c/o negozio D’Agosto; via Atzori – via Catello Ferreri; con un costo complessivo per la realizzazione delle opere oggetto di intervento pari a 53.812,59 euro.

«Sono stati compiuti i primi lavori per creare le discese dai marciapiedi in prossimità degli attraversamenti e ora è in corso l’installazione di percorsi tattili adatti alle persone non vedenti o con difficoltà visive (ipovedenti). Si tratta di guide tattili antiscivolo che segnalano i passaggi» spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna.

Con tale obiettivo sono stati affidati i “Lavori di realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti”, in riferimento anche alle linee dettate dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, che destina un fondo per il finanziamento di tale tipologia di interventi per rendere più sicuro e più agevole l’utilizzo dei transiti pedonali per utenti con disabilità visiva.

«Necessaria la ricognizione dello stato degli attraversamenti e l’intervento per abbattere le barriere architettoniche. Un altro segnale dell’Amministrazione Comunale di attenzione per i cittadini diversamente abili» afferma il Sindaco, Paolo De Maio.