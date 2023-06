Angri. Istantanee della Festa di San Giovanni Battista

Una girandola di emozioni durata quattro giorni che ha coinvolto la popolazione angrese.

Il manto rosso e oro, che è l’elemento caratteristico della reliquia oggetto di venerazione da parte della popolazione, si è posato sul capo di migliaia di angresi. L’adorazione del Santo non ha incontrato ostacoli.

Un filo di unione tra il Santo e i fedeli

Commovente l’abnegazione di persone anche con difficoltà motorie che hanno potuto ricevere la carezza del mantello il quale rappresenta da generazioni un legame indissolubile, un filo di unione tra il Santo e i fedeli. Un lavoro enorme portato avanti dal Comitato dei festeggiamenti di San Giovanni Battista, presieduto da Alfonso Lambiase. Infaticabile il supporto e la forza dei collaboratori che non hanno conosciuto riposo ristoratore e hanno superato ogni possibile difficoltà. Gesti straordinari che restano nella memoria e nel cuore di chi ha vissuto con intensità questi attimi.

Un susseguirsi di eventi. La Santa Messa

La festa quest’anno è stata scandita da un continuo susseguirsi di eventi. Un intreccio simbiotico tra programma religioso e civile. La Santa Messa delle 6,30, ha registrato la presenza di una folla commossa e devota che ha riempito ogni angolo della Piazza che porta proprio il nome del Santo Patrono. Ascolto e riflessione per i messaggi dell’omelia del Vescovo Monsignor Giuseppe Giudice, che hanno incitato al coraggio e all’attenzione verso i “falsi profeti”. Resta impressa l’emozione del parroco monsignor Don Enzo Leopoldo, il vero custode di questa festa rinata negli anni novanta proprio grazie alla sua mediazione e ad un lavoro certosino che ha ridato splendore e lustro a uno dei monumenti artistici e storici più belli del nostro territorio: la Collegiata di San Giovanni Battista.

La peregrinatio

Grande coinvolgimento emotivo anche per la peregrinatio, mai come quest’anno attesa e sentita, con gli immancabili fuochi d’artificio che hanno scandito il passaggio della processione rossa in ogni angolo del paese.

L’orchestra e la performance di Placido

Sono ritornate anche le note dei 60 professori d’orchestra diretti da Leonardo Quadrini, e gli altri concerti bandistici nella cassa armonica. Performance di eccellenza anche per Michele Placido con la sua “Serata d’onore”.

La diretta del giornalista Ruggiero

Restano impresse anche le immagini della diretta, curate con “devozione” dal giornalista Enzo Ruggiero e dai suoi collaboratori per la nostra testata “Agro24”, diffuse in rete in tutto il mondo e dedicate a chi la festa la può vivere solo da lontano. Non è mancato il rito della notte passata in bianco dagli angresi, in attesa dell’apertura delle porte della Collegiata e dell’uscita del Patrono.

Il ciclo di eventi dell’amministrazione

Quest’anno anche l’amministrazione ha voluto dedicare un ciclo di eventi al Santo. La mostra dedicata alla Festa di San Giovanni, a cura del Comitato di San Giovanni, nella sala pinacoteca del Palazzo Doria e la proiezione, sulla Torre del maniero, di immagini gioiose della festa inviate a un numero dedicato. Poi il gran finale come sempre dedicato ai fuochi pirotecnici, diversificati negli orari e nei luoghi, quasi a chiudere in un unico abbraccio ideale il territorio.

L’amore degli angresi per il Santo Patrono

Una festa attesa e mai come quest’anno sentitissima che ha per l’ennesima volta, come se ce ne fosse ancora bisogno, sottolineato, aldilà di tutto, quanto è viscerale l’amore che hanno gli angresi per il Santo Patrono San Giovanni Battista. Ora tutti aspettano il 29 agosto, giorno dedicato al martirio del Santo, quando si concluderanno pure i riti di venerazione e la statua del Patrono sarà riposta nella sua cripta in attesa di ripetere i riti di preparazione per il prossimo anno quando sarà ancora festa per San Giovanni Battista.