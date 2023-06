Cava de’ Tirreni. Contro i consiglieri comunali Avagliano e Leo si sta consumando un attacco squadrista

Contro i Consiglieri comunali Mena Avagliano e Danilo Leo si sta consumando un attacco squadrista.

Rei di aver evitato, secondo i Fratelli d’Italia, vecchi e nuovi, la caduta dell’Amministrazione. In una folle corsa verso il cosiddetto potere, non hanno in nessuna considerazione gli interessi della città.

Le forze di Maggioranza esprimono solidarietà ai Consiglieri Mena Avagliano e Danilo Leo, con l’auspicio che si possano ritrovare le ragioni di un percorso comune, così come a quei Consiglieri che, ci risulta, hanno subito pesanti pressioni per votare contro il rendiconto di gestione.

Fatti che se accertati sarebbero di una gravità senza precedenti.

L’Amministrazione va avanti con determinazione e nell’esclusivo interesse di Cava de’ Tirreni, in tempi così complessi, con milioni di euro di opere pubbliche investiti nella città, con 27 milioni di euro ricevuti per il PNRR ed importanti interventi che possono migliorare le prospettive di sviluppo e di lavoro per i nostri concittadini e per le giovani generazioni.

Non ci faremo intimidire da chi è convinto che con continue e ridicole denunce si possa condizionare il dibattito cittadino e non solo.

Partito Democratico, Azione, Italia Viva, Cava ci appartiene, Psi, Adolfo Salsano, Fernando Mandara