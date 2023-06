Sarno. Una sede per il numero unico di emergenza

Un numero unico di emergenza a Sarno e Napoli. Ora c’è la delibera della Regione Campania per le due e città individuate per le azioni di centrale unica di risposta. Sono dunque due le centrali di risposta per le emergenze: quella di Napoli che coprirà il bacino di utenza di servizio per l’area metropolitana di Napoli che fa 3 milioni circa di abitanti e quella di Sarno che risponderà al resto della regione per circa 2.800.000 abitanti.

La sede

La sede della centrale di Sarno sarà nella palazzina ex Arcadis, in località Ingegno, costruita dal Genio sui terreni confiscati alla camorra e dove sono di stanza anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri forestali e cinofili. Previste 40 assunzioni per il personale e gli operatori che dovranno gestire la sede.

Riqualificazione anche dei luoghi

I numeri 118, 113 e 115 resteranno attivi e l’utente potrà continuare a comporre la chiamata conferma comunque confluirà sul servizio 112 che resta il numero unico di emergenza.

L’annuncio è stato dato dall’assessore delegato Eutilia Viscardi che ha illustrato anche i progetti di riqualificazione dei beni confiscati alla camorra nelle aree circostanti. Aree che destinate a diventare un parco urbano grazie ai fondi PNRR con evidenti benefici essendo la zona polo per le’emergenza e la sicurezza. Due progetti dedicati per l’area che il Comune di Sarno avuto finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza per un importo complessivo di due milioni e duecento mila euro.

Una ampia zona verde

Una zona verde, un parco arboreo e giardini saranno realizzati nella zona di confine tra l’Arcadis e il casale Galasso. Il progetto prevede anche la realizzazione di campi da gioco di padel, basket e pallavolo bambini e panchine.

RED