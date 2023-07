Angri. Da lunedì 3 luglio riprende la sosta a pagamento (video)

Angri. Da lunedì 3 luglio tornano in strada gli ausiliari del traffico per controllare la sosta a pagamento

Da lunedì 3 luglio tornano in strada gli ausiliari del traffico per controllare la sosta a pagamento sospesa più di un mese. Una sosta forzata dettata dall’esigenza anche di sostituire i parcometri oggetto di atti vandalici e ritenuti anche poco funzionali per l’utenza che più volte si era lamentata per la scarsa accessibilità alle macchinette.

Periodo di disagio

Da lunedì termina un periodo difficile per la sosta e la mobilità cittadina che in queste settimane ha registrato anche numerose polemiche per la ripresa della sosta selvaggia che, secondo i commerciati, ha anche danneggiato le loro attività. Per chi chiede che venga fatta una revisione della tariffe non è mai mancata la possibilità di beneficiare del frazionamento ottenibile mediante l’utilizzo delle apposte applicazioni per smartphone disponibili negli store dei sistemi operativi IOS e Android.

Il servizio è di Alfonso Romano