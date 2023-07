Scafati. I primi provvedimenti della giunta del sindaco Pasquale Aliberti

Parco giochi di via Fosso dei Bagni e scuola di Mariconda:

i primi provvedimenti della Giunta Aliberti

La Giunta del Sindaco Pasquale Aliberti, nel corso della prima seduta, tenutasi ieri mattina, ha approvato due importanti delibere. Con delibera n. 12 del 30.06.2023 è stato aggiornato l’elenco annuale 2023 delle opere pubbliche del Programma Triennale 2023-2025 con l’inserimento del progetto di completamento della scuola di Mariconda. Con delibera n. 13 del 30.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo per l’adeguamento e messa in sicurezza della pista ciclabile di via Fosso dei Bagni.

​“Iniziamo a dare concretezza al lavoro della nuova Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Aliberti – Abbiamo approvato il progetto esecutivo del parco giochi di via Fosso dei Bagni e dell’area di sgambamento adiacente la pista ciclabile, per un valore di 180 mila euro. Inoltre, abbiamo deliberato l’inserimento nel piano delle opere pubbliche del progetto definitivo della scuola di Mariconda, per un valore di 500 mila euro. Per entrambi i progetti si potrà procedere all’appalto, con l’eventuale consegna, entro il 31 dicembre prossimo. Ce la metteremo tutta. Stiamo provando a velocizzare tutte le operazioni, proseguendo l’opera di recupero dei fondi europei, di rigenerazione urbana e di opere pubbliche che risalgono ad accordi passati e che non sono mai stati portati a termine, grazie alla disponibilità dei tecnici e al grande lavoro messo in campo da questa amministrazione.”