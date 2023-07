Pagani. Cimitero degrado e polemiche, urgono interventi

Il cimitero di Pagani denuncia un preoccupante stato di degrado. L’erba alta e trascurata si estende anche intorno alle tombe, offuscando l’atmosfera di rispetto e devozione che dovrebbe permeare un luogo sacro come questo. Nonostante l’impegno dichiarato dell’amministrazione comunale nel rendere il camposanto decoroso, i cittadini sono giustamente indignati e hanno sollevato la loro voce in protesta.

Urgenti gli interventi

Il cimitero di Pagani, un tempo un’oasi di tranquillità e riflessione, è ora in balia di una situazione che richiede interventi immediati. L’erba alta che cresce tra le tombe è un simbolo tangibile del degrado che regna in questo luogo. Le famiglie che visitano i loro cari defunti sono costrette ad affrontare un ambiente poco curato, che manca di quella dignità e rispetto che ci si aspetta da un cimitero.

Le rassicurazioni dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale guidata da Lello De Prisco ha promesso di porre rimedio a questa situazione, ma le azioni finora intraprese sembrano essere state insufficienti. I cittadini, con ragione, si sono lamentati dell’inerzia delle autorità locali nel risolvere il problema. Le proteste, soprattutto via social, sono un segnale chiaro che il degrado del cimitero di Pagani non può più essere ignorato. Oltre all’erba alta, molti lamentano anche il mancato rispetto delle sepolture, con tombe rotte e lasciate in uno stato di abbandono. Questo comportamento trasmette un senso di mancanza di cura e considerazione per i defunti e per coloro che li hanno amati.

L’amministrazione comunale è pronta a correre ai ripari, prendendosi la responsabilità di ripristinare l’onore e il decoro del cimitero di Pagani. Sono necessari interventi urgenti per tagliare l’erba, riparare le tombe danneggiate e garantire una manutenzione costante. Inoltre, potrebbe essere necessario un aumento del personale e delle risorse dedicate alla gestione del cimitero, al fine di garantire un ambiente rispettoso e ordinato. Un aspetto, quest’ultimo, che deve fare i conti con la carenza di personale che attanaglia l’Ente di Palazzo San Carlo.

I cittadini attendono risposte

La cittadinanza, dunque, si aspetta una risposta tempestiva e una soluzione definitiva al problema del degrado del cimitero di Pagani. Solo attraverso un impegno sincero e una collaborazione tra classe politica e i cittadini si potrà ripristinare la serenità e il rispetto che un luogo sacro come il cimitero merita. Solo allora si potrà sperare in un futuro in cui il cimitero possa tornare a essere un luogo di pace e riflessione per tutti coloro che vi si recano per onorare i loro cari defunti.

Alfonso Romano