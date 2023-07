Scafati. Città in tilt per la pioggia, l’amministrazione si mobilita

Bomba d’acqua nella notte a Scafati, danni e disagi nelle strade e nelle abitazioni. Il sindaco, Pasquale Aliberti, in azione insieme a Protezione civile, polizia locale e non solo per la pulizia del fango prodotto dalla pioggia. Nel frattempo, continuano gli sversamenti illeciti nei corsi d’acqua che attraversano la città.

Situazione drammatica

Non attenuano gli allagamenti nel territorio dell’agro, con l’amministrazione che corre ai ripari in vista del prossimo autunno. Come purtroppo quasi sempre accade, la pioggia consistente che nella notte si è abbattuta ha provocato il cortocircuito del sistema idrico e fognario locale. Un fenomeno che investe centro storico e periferie, con gli addetti ai lavori che hanno provveduto a rimuovere i residui fangosi su via Battisti e la vicina piazza principale scafatese, operazione simile avvenuta anche a ridosso dell’istituto superiore di primo grado ‘Samuele Falco’, a due passi dal complicato incrocio di corso Trieste con via Fosso dei Bagni. Completamente allagata anche la zona a ridosso della chiesa di Santa Maria delle Grazie, con le pompe idrovore dei vigili del fuoco impegnate per diverse ore al fine di eliminare l’acqua da scantinati e non solo.

Aliberti prende le contromisure

“Dopo il forte temporale e la pioggia torrenziale di questa notte già dalle sei di questa mattina abbiamo messo in campo tutto ciò di cui abbiamo a disposizione: la polizia locale, la Protezione civile, la nostra squadra di manutenzione e i dipendenti dell’Acse. Comincia a funzionare il piano di emergenza che abbiamo programmato in vista dell’arrivo dell’autunno e dei momenti difficili che la città dovrà vivere finché non saranno realizzati da parte della Regione quei lavori che stiamo sollecitando” ha spiegato il sindaco Pasquale Aliberti.

Nel frattempo, in barba al dibattito politico nato negli scorsi giorni in città sulle possibili iniziative da intraprendere contro gli scarichi illeciti, i canali del Fiume Sarno sono tornati a colorarsi di “rosso”.

Alfonso Romano