Pagani cantiere aperto in estate, tra centro e periferia previsto il restyling. Continua la maxi - operazione di ristrutturazione urbana: il sindaco Lello De Prisco pronto a far partire la fase due dal prossimo dieci Luglio

Pagani. Ripristino delle strade. Pepe: “ora concertazione” (video)

Pagani cantiere aperto in estate, tra centro e periferia previsto il restyling. Continua la maxi – operazione di ristrutturazione urbana: il sindaco Lello De Prisco pronto a far partire la fase due dal prossimo dieci Luglio. Opere che arrivano dopo che Palazzo San Carlo e l’assessore delegato ai lavori pubblici Augusto Pepe da inizio anno sono stati impegnati a calendarizzare gli interventi di messa in opera di diversi sotto servizi di aziende quali Gori, Tim Enel e altre. In quest’ottica il prossimo importante cantiere riguarderà uno delle strade più ‘tartassate’ degli ultimi anni, via Carlo Tramontano. La strada che collega il centro cittadino verso Nocera Inferiore e Sant’Egidio del Monte Albino è al limite della praticabilità per via di continui lavori subiti negli anni, con rattoppi diventati veri e propri crateri.

Guarda anche Scafati. Fiume Sarno. Fronte comune contro l’inquinamento (video)

Anche il centro interessato dai cantieri

Nel frattempo quasi contemporaneamente anche il centro storico subirà importanti modifiche alla mobilità: continuano a ritmo spedito infatti i lavori al plesso Manzoni, con l’imminente abbattimento dell’ala della struttura costruita negli anni 70 e che vede il 2024 come anno di riapertura. Nel presente però l’amministrazione è a lavoro per organizzare un piano traffico di scopo in attesa dello sgombero delle strade, in maniera tale da non risultare difficile e poco ospitale per residenti e visitatori.

Il servizio è di Alfonso Romano