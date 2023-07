Roccapiemonte piange Francesco, il 17enne caduto in un burrone con la bici

Tragico destino per il diciassettenne Francesco Puopolo che è morto questa mattina a Castel San Giorgio, nel Salernitano, durante un’escursione in montagna con la bicicletta.

Il giovane, originario di Roccapiemonte, è caduto accidentalmente in un burrone, perdendo la vita per le ferite riportate.

La dinamica

A lanciare l’allarme è stato un amico che era con lui, ma i soccorsi sono stati inutili. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il cordoglio del sindaco Pagano

Il Sindaco Pagano con messaggio social esprime tutto il suo dolore e quello dell’intera comunità per la perdita del caro ragazzo: “Una tragedia che ci lascia senza parole, sospese tutte le iniziative in programma in questi giorni”. La comunità di Roccapiemonte piange la prematura scomparsa del giovane Francesco Puopolo. Il 17enne é stato vittima di un gravissimo incidente con la sua bici in montagna. Alla famiglia, in particolare ai genitori Gerardo e Giovanna, ed alla sorella Anna, le condoglianze e la vicinanza del Sindaco Carmine Pagano e di tutta l’Amministrazione Comunale. Il primo cittadino, dopo questo tragico evento, in segno di lutto ha disposto il rinvio di ogni attività ed evento organizzati oggi e nei prossimi giorni, tra cui l’avvio dei Rocca Beach Games e le selezioni di Roccapiemonte per Miss Italia 2023. “Sono sconvolto per questo terribile episodio, mi sono recato in ospedale sperando di ricevere notizie diverse da quelle che circolavano. Purtroppo così non è stato. Un abbraccio fortissimo alle famiglie Puopolo e Bevilacqua. Sono veramente senza parole”.