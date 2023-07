San Valentino Torio. Festa per celebrare i 25 anni di sacerdozio di Don Alessandro Cirillo

Don Alessandro

Persona sempre accogliente, attenta e disponibile all’ascolto, molto impegnato sul territorio. Lo si vede in prima fila su progetti che coinvolgono tutta la comunità. Sotto la sua direzione, da anni prosegue con successo “ Saint Valentine in Love”, dove oltre un ricco programma civile, sono numerose le proposte messe in campo dalla parrocchia da lui guidata. Promotore di innumerevoli cammini sinodali per coinvolgere i fedeli a vivere la parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, don Alessandro ha proposto iniziative con fasi di ascolto, utili a raccogliere riflessioni e proposte di avvicinamento alla Chiesa.

Tutti si augurano a San Valentino Torio che Don Alessandro possa ancora proseguire il suo cammino alla guida della comunità religiosa di San Giacomo Apostolo.

Il suo messaggio ai fedeli

Questo è il messaggio che Don Alessandro ha postato sulla sua pagina social.

“Nella gioia del Signore per il dono grande del sacerdozio ministeriale sono lieto di vivere con te il 25° Anniversario di Sacerdozio, nella celebrazione di martedì 4 luglio 2023 alle ore 19.00 nella parrocchia di San Giacomo maggiore apostolo”.

La gratitudine

“Grato nel cuore e certo della tua preghiera che mi sarà di sostegno per vivere sempre più evangelicamente la missione sacerdotale nella grazia nel Signore Gesù, Sommo ed Eterno Sacerdote e in Maria SS. della Consolazione e dei nostri santi patroni San Valentino e San Giacomo.

Il progetto in Burkina Faso

Per la felice ricorrenza ho scelto di devolvere ogni dono che mi giungerà per un’opera che mi sta a cuore in Burkina Faso nella diocesi di Koupela: un progetto per sostenere i giovani che si preparano al sacerdozio con la realizzazione di una Cappella dedicata a San Giovanni Paolo II. La Misericordia che ci ha salvati. Parrocchia San Giacomo Maggiore – San Valentino Torio”.

A don Alessandro, gli auguri personali e di tutta la redazione di Agro24.

Aldo Severino