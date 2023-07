Ambito S01_1. Sport e disabilità: attivati voucher per corsi, attività e campionati sportivi

L’Ambito S01_1 con Nocera Inferiore come Comune capofila, ha inteso destinare parte del finanziamento in forma di voucher quale sostegno finanziario a persone disabili del territorio dell’Ambito (Nocera Inferiore, Castel San Giorgio, Nocera Superiore, Roccapiemonte)

Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità: attivati voucher per corsi, attività e campionati sportivi

L’Ambito S01_1 – con Nocera Inferiore come Comune capofila – in esecuzione del progetto a valere sull’avviso Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, ha inteso destinare parte del finanziamento in forma di voucher quale sostegno finanziario a persone disabili del territorio dell’Ambito (Nocera Inferiore, Castel San Giorgio, Nocera Superiore, Roccapiemonte) per consentire loro l’iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni sportive dilettantistiche (iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP) e da società sportive.

«L’ammontare del voucher massimo concedibile una tantum agli utenti è di € 1.000,00 pro capite, da utilizzare soltanto presso gli enti sportivi iscritti all’albo di enti autorizzati all’erogazione di vouchers sportivi a favore di persone in condizioni di disabilità per lo svolgimento di attività sportive istituito dall’Ambito S01_1» spiega l’assessore alle politiche sociali, Federica Fortino.

Le persone interessate dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente sul sito del Comune capofila di Nocera Inferiore, compilarlo in ogni sua parte, e consegnarlo all’Ufficio protocollo con sede in Piazza Diaz, 1 entro e non oltre le ore 12.00 del 06/07/2023 e inviarlo ai seguenti indirizzi: socio.educativo@comune.nocera-inferiore.sa.it – servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

Contestualmente è stato pubblicato un Avviso (sempre aperto) per la costituzione di un albo di enti autorizzati all’accettazione di vouchers sportivi da destinare a persone in condizioni di disabilità per lo svolgimento di attività sportiva.

«Una buona occasione per includere i disabili attraverso lo sport, il migliore degli strumenti a disposizione. Un valore che stiamo promuovendo sempre di più come Amministrazione e che può essere ancora di più apprezzato dalle persone più fragili» commenta il Sindaco Paolo De Maio.