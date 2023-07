Angri. Tributi. Comune: record di morosità con Provincia

Il comune di Angri è moroso nei confronti della Provincia di Salerno. L’ente guidato dal primo cittadino Cosimo Ferraioli figura nella lista nera dei 57 Comuni non hanno versato alla Provincia il Tefa, il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. Somme incamerate dalle amministrazioni locali che, però, non sono mai state girate all’Ente provinciale salernitano di Palazzo Sant’Agostino, che, proprio per questo motivo e dopo aver tentato di ottenere il dovuto bonariamente, è pronto a dare mandato agli avvocati per ottenere gli arretrati mai incassati, in particolari quelli che risalgono alle annualità del 2019 e del 2020.

Debito record

Il debito del Comune di Angri nei confronti della Provincia, del resto, è di oltre 318mila euro e risulta anche in cima alla lista stilata dal quotidiano “La Città” tra i comuni con maggiore esposizione debitoria. Una vera tegola per il Palazzo Comunale di Via Semetelle già in forte affanno per fare quadrare i propri bilanci per la mancanza di un gettito tributario costante.

Che cosa è il Tefa

Il Tefa, noto anche come “Addizionale provinciale sulla tassa rifiuti”, è stato istituito con l’articolo con decreto legislativo nel 1992, a regolare l’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. A decorrere dal primo gennaio 2020, la misura del tributo è stata fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come quantificato da ciascun Comune.

Il servizio è di Aldo Severino