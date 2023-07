Scafati. Rapina in negozio, proprietario mette in fuga il ladro che poi viene arrestato

L'obiettivo è stato un negozio situato in via Martiri D'Ungheria. Fortunatamente, il coraggioso proprietario è riuscito a mettere in fuga il malintenzionato dopo un confronto

Un nuovo episodio di rapina ha scosso il centro di Scafati in pieno giorno. Questa volta, l’obiettivo è stato un negozio situato in via Martiri D’Ungheria. Fortunatamente, il coraggioso proprietario è riuscito a mettere in fuga il malintenzionato dopo un confronto.

La dinamica

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 all’interno del negozio chiamato “Smile Casa”. Dopo aver parcheggiato il suo ciclomotore nelle vicinanze, un individuo si è avvicinato al bancone, dapprima chiedendo di acquistare un prodotto. Tuttavia, il criminale ha notato il contenuto della cassa e ha iniziato a estorcere denaro al proprietario di origine cinese. Nonostante il rifiuto del commerciante, si è scatenata una situazione di forte tensione, culminata con un attacco fisico al volto del proprietario.

La fuga e l’arresto

L’uomo si è quindi dato alla fuga, ma è stato prontamente inseguito dal coraggioso commerciante e successivamente arrestato dalle forze dell’ordine locali della Tenenza dei Carabinieri di via Oberdan. Attualmente, le autorità stanno attentamente ascoltando la testimonianza della vittima per comprendere appieno le dinamiche e i particolari di questo sconvolgente episodio che ha colpito profondamente la città già afflitta da atti di violenza.

Le parole del sindaco Aliberti

“Gli episodi di criminalità che si stanno verificando sul nostro territorio confermano ancora di più quanto già fatto presente, solo pochi giorni fa, al Prefetto Russo durante un nostro incontro” sono le parole che ha dedicato il sindaco Pasquale Aliberti all’accaduto “ La sicurezza del territorio sta tornando ad essere un’emergenza per Scafati, un territorio che necessita di un maggiore controllo e di una presenza costante delle forze dell’ordine. Per questo in quella, occasione chiesi al Prefetto un potenziamento dell’organico delle forze di polizia presenti sul territorio e, in particolare, l’elevazione dell’attuale tenenza dei carabinieri al rango di compagnia. Se ne parla da tanto, ma ritengo che i tempi ora siano maturi, per cui domani scriverò al Prefetto per chiedere un comitato di pubblica sicurezza”