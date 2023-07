Pagani. ZTL la grande prova per la festa patronale di Sant’Alfonso

Zona a traffico limitato a Pagani, si accelera l’iter per l’apertura definitiva in centro città: sarà decisivo questo mese. Gli uffici di Palazzo San Carlo hanno già rilasciato le prime autorizzazioni a commercianti e residenti della zona centrale.

Settimane decisive

Sono settimane cruciali dunque per l’amministrazione comunale, impegnata a portare a termine una serie di progettazioni come la messa a sistema della ZTL definitiva. Iniziano a essere pubblicati i primi elenchi autorizzati a circolare in centro città con i varchi attivi, ma non circolano ancora date ufficiali per la partenza, che dovrebbe avvenire entro l’inizio delle celebrazioni dedicate al Santo patrono, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Una questione spinosa

La questione in città infiamma il dibattito pubblico da oltre 6 mesi ormai, sin dall’inizio della fase sperimentale di inizio dicembre scorso. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, ai tempi, era di iniziare a studiare la fattibilità del piano, per porre correttivi in vista dell’attivazione dei dispositivi elettronici di lettura targa. Da allora non sono mancati momenti di tensione con residenti e commercianti, che hanno lamentato difficoltà di ampia natura e in parte recepiti dallo stesso sindaco Lello De Prisco, protagonista di diversi tavoli di mediazione. Gli uffici tecnici e in primis il comandante della polizia locale, Lucio D’Apolito, hanno così provveduto a cambiare buona parte del progetto originario, eliminando l’interruzione al traffico in specifiche vie e riformulando in parte gli orari di attivazione. Dalla redazione del nuovo piano è partito così un nuovo percorso burocratico verso la riapertura, che procede spedito verso la conclusione.

I primi permessi

Le prime pubblicazioni degli aventi diritto al transito con veicoli in regime di zona a traffico limitato rappresenta di fatto la conclusione definitiva della fase di censimento popolare, durata diversi mesi.

Il silenzio di De Prisco

Il sindaco De Prisco sulla questione, per il momento, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali sugli sviluppi della questione. Una scelta comunicativa a voler smorzare entusiasmi prima dei tempi dovuti, anche visto il carattere farraginoso e complicato della procedura e le tante critiche ricevute dall’opposizione nei mesi scorsi.

La città, al tempo stesso, sarà ben presto, come in occasione delle festività della Madonna delle Galline, invasa da visitatori da tutta la regione e non solo per le celebrazioni di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. In vista di quei giorni, l’amministrazione comunale vuole chiudere il centro storico. Occasione propizia per attivare i varchi e far partire la ZTL, spostando così gli addetti alla guardiania delle attuali transenne verso altri compiti di ordine pubblico.

Alfonso Romano