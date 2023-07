Angri. L’Angri Pallacanestro rinnova con Alessio Izzo

L’Angri Pallacanestro rinnova con Alessio Izzo

L’Angri Pallacanestro è lieta di comunicare di aver rinnovato per la quarta stagione di fila l’accordo con la guardia Alessio Izzo. Il 22enne di Torre Annunziata è stato un altro degli artefici della promozione in B Interregionale e nel corso delle stagioni ha sempre mantenuto un rendimento costante. Coach Chiavazzo ha fortemente premuto per la sua permanenza.

Nell’ultimo campionato il giocatore angrese è andato a segno con 8.9 punti di media per allacciata di scarpa.

Queste le sue dichiarazioni.

“Angri ormai è come una seconda casa per me. Sono contento di poter vestire ancora una volta la casacca grigiorossa. Cercherò, inoltre, di ripagare l’enorme fiducia che coach Chiavazzo ha riposto in me. Sarà un’annata di sicuro diversa rispetto a quella appena trascorsa, ma ci sono tutti i presupposti per costruire qualcosa di importante. Poi l’affetto dei tifosi del PalaGalvani ci darà quella spinta in più che servirà nei momenti difficili. Forza Angri”.