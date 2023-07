Angri. Strisce blu, convocata la conferenza dei capigruppo

La regolamentazione della sosta a pagamento da parte della Angri Park Srl sarà discussa durante un consiglio comunale monotematico.

A tale scopo il presidente dell’assise cittadina Massimiliano Sorrentino ha convocato la conferenza dei capigruppo per lunedì 10 luglio. Un atto dovuto che segue un incontro svoltosi il sette giugno presso la biblioteca, due richieste di chiarimento protocollate dai consiglieri di opposizione e la raccolta firme in atto attraverso una petizione on line da parte del Comitato Civico per Angri che per primo ha pubblicamente sollevato la questione.

Da qui la presa d’atto della politica locale che, visto il crescente malcontento dei residenti, ha fiutato la necessità di rivedere l’attuale regolamento circa il pagamento della sosta all’interno delle strisce blu. Diversi i punti che saranno affrontati: gratuità della sosta negli stalli azzurri durante tutti i giorni festivi non solo la domenica, introduzione di una tariffa minima proporzionata al tempo effettivo della sosta, restituzione da parte dei parcometri delle somme pagate ma non riconosciute, chiarimenti del gestore in merito agli introiti frutto della mancata restituzione del resto agli utenti, equa distribuzione tra strisce bianche e azzurre all’interno di una stessa area comunale.

Punti che saranno affrontati durante una specifica seduta consiliare, molto attesa e ormai non più rinviabile.

A fornire spiegazioni in merito dovrà essere anche la ditta Angri Park Srl che da circa tre anni gestisce il servizio.

Pippo Della Corte