Roccaraionola. Fabbrica di fuochi esplosa, morto un operaio

Ieri a Roccarainola, in provincia di Napoli, si è verificata un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio. Le prime notizie davano per scomparso un uomo che al momento dello scoppio era all’interno dell’azienda che produce fuochi d’artificio. Purtroppo con il passare delle ore la notizia è stata confermata. Lo scoppio ha provocato la morte di un operaio di 51 anni, dato inizialmente per disperso.

La dichiarazione del Sindaco

“È stata un’esplosione fortissima, avvertita in un raggio ampio: in tanti si sono riversati in strada uscendo dalle case terrorizzati. E purtroppo c’è una vittima da piangere”, ha commentato il sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo. “Per fortuna, come impone la legge, la fabbrica si trova in collina, in una zona lontana e isolata dal centro abitato. Ciononostante lo spavento è stato enorme, anche alla luce del precedente di tanti anni fa che riguardò la stessa fabbrica”.