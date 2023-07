Sono quattro i giovani morti in altrettanti incidenti. E’ stata la notte più tragica per la Campania. Feriti in provincia di Salerno

Notte di sangue sulle strade della Campania

Sono quattro i giovani morti in altrettanti incidenti. E’ stata la notte più tragica per la provincia di Caserta tra Castel Volturno, Vitulazio e Villa Literno. Un bilancio tragico che ha visto la morte di quattro giovani vite spezzate da altrettanti incidenti.

Il primo grave incidente è avvenuto verso le ore 23:00 di ieri sera sulla ss7 bis, uscita Domiziana Pinetamare, in via Napoli nel comune di Castel Volturno. Coinvolte un’auto e una motocicletta. Conseguente allo schianto tra i due veicoli la morte del conducente del motociclo sbalzato dalla sella e trovato privo di vita in un canneto adiacente la sede stradale.

Una terribile sequenza

Il secondo incidente si è registrato questa mattina verso le 05:30 nel comune di San’Andrea del Pizzone in via provinciale per Mondragone. Coinvolti un autocarro che si è scontrato con un’autovettura. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno liberato dalle lamiere dopo diverse manovre i tre ragazzi rimasti incastrati e consegnati alle cure del 118. Purtroppo uno dei giovani è stato dichiarato deceduto.

Il terzo deceduto ha appena 18 anni ed era di Vitulazio ed è stato coinvolto in un drammatico incidente sull’Appia mentre era con la sua ragazza.

Una quarta vittima è un uomo di 31 anni, coinvolto in un incidente a Villa Literno.

Feriti in provincia di Salerno

In provincia di Salerno due auto si sono scontrate nella notte sulla Bussentina: due i feriti. Il sinistro si è verificato intorno alle 23 di ieri sera sulla Statale 517 al chilometro 14.

A scontrarsi, all’altezza di Caselle in Pittari, per cause in corso di accertamento sono state due auto con cinque persone a bordo. Due hanno avuto bisogno di essere trasferite in ospedale ma non sono in pericolo di vita.