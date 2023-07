Scafati. Ricorsi: “La Regina” ne vince ben tre contro l’ente

Scafati. I giudici del Tar hanno bocciato le istanze del Comune per tre procedimenti differenti contro l’azienda conserviera. Quindi il Comune di Scafati incassa ancora bocciature al Tar nei confronti de “La Regina di San Marzano”. Diversi contenziosi sono stati analizzati dalla sezione salernitana confutando i ricorsi prodotti da Palazzo Mayer nei confronti dell’azienda conserviera di via Nuova San Marzano. La giustizia amministrativa, dunque, ribadisce la legittimità di diverse opere contestate dall’Ente e che, a detta dei dirigenti di Palazzo Mayer, andavano abbattute.

La ricerca di una soluzione

Nonostante ciò, inizia a formarsi una tregua nel grande contenzioso in cui impazzano pubblico e privato. Spetta ora all’attuale amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti continuare o meno la stregua difesa del passato. Il Comune di Scafati, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Marciano, non è riuscito a rovesciare la sentenza del Tar con cui “La Regina” è riuscita a bloccare un’istanza di demolizione a proprio carico.

I fatti risalgono al 29 luglio 2016, quando il privato acquistò un appezzamento di terreno vicino la propria fabbrica costruendo intorno un muro di recinzione e un manufatto di poco più di 60 metri quadrati. Per l’Ente tutto ciò non è mai stato conforme e rappresentava abusivismo per la chiara mancanza di documenti edilizi specifici. La ditta conserviera ha potuto però dimostrare che a novembre dello stesso anno è stato presentato un efficace titolo abitativo quale la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), peraltro mai messo in discussione da Palazzo Mayer. Perciò l’appello è stato riconosciuto infondato e quindi respinto, con un’unica eventuale futura di ritorno in aula nell’eventualità in cui il Comune volesse esercitare i propri poteri inibitori. Così facendo, dovrebbe privare di effetto la Scia, entrando così in nuovo filone giudiziario di certo impegnativo e per nulla scontato.

La seconda vertenza

Il secondo capitolo ha riguardato sempre un ricorso dell’Ente nei confronti di una sentenza favorevole a “La Regina”, che ha lamentato uno stop ai lavori del proprio settore produttivo per la mancanza di Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata), contestata da Palazzo Mayer. Una tesi, questa, ritenuta errata dai giudici del Tar, che hanno ribadito come “non v’erano, in ogni caso, nella vicenda in esame, neppure i presupposti per l’attivazione da parte del Comune”.

La terza vertenza

In ultima istanza è stato chiuso completamente il contenzioso tra le parti per la mancata Autorizzazione unica ambientale, in un procedimento ormai vecchio quasi 4 anni e che è stato anche risolto tra le parti con la redazione del documento.

Alfonso Romano