Pagani. Lavori allo scalo ferroviario, serve una svolta

È necessario iniziare concretamente i lavori per evitare che lo scalo ferroviario finisca nel degrado. L’assessore delegato Califano spinge per l’avvio dei lavori. L’ente di Piazza D’Arezzo promuove, quindi, un progetto di riqualificazione che sia condiviso anche con altre realtà.

Il rilancio dello scalo ferroviario

È fondamentale, dopo anni di immobilismo, rilanciare lo scalo ferroviario di via Cauciello urbanisticamente “incastrato” nel centro storico cittadino e dove si registra, tra l’altro, anche l’impossibilità di raggiungere la stazione con un qualunque mezzo di trasporto per la mancanza di spazi adeguati per la sosta. Una zona relativamente degradata.

Il treno deragliato

Accanto ai problemi strutturali c’è anche la questione legata al treno merci deragliato la scorsa primavera sul terzo binario, che ha contribuito al blocco dei lavori nella struttura. I tempi certi per le risposte sembra essere relativamente lunghi anche se viene assicurato che le procedure di bando per i lavori alla stazione verranno completati entro il prossimo anno. Per la rimozione dei convogli sarebbe in atto l’iter, dall’ente assicurano, anche a mezzo stampa, tempi celeri.