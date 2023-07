San Marzano. La prima pietra per lo stadio dei sogni (video)

San Marzano sul Sarno. Stadio comunale, la cerimonia di posa della prima pietra inaugura ufficialmente i lavori dello storico restyling.

Tre milioni di euro

Un cantiere dal valore di oltre tre milioni di euro, un gioiello per San Marzano sul Sarno e futuro palcoscenico della squadra di calcio della città, che in questa stagione affronterà il primo storico campionato di serie D. Il patron dei blaugrana Felice Romano è stato primo sponsor della riqualificazione del campo sportivo, in condizioni difficili tali da non consentire la disputa casalinga dei match di quarta serie. L’impianto, che sarà pronto per il girone di ritorno, sarà un vero e proprio gioiello infrastrutturale per il territorio e per la società, che punta ora al professionismo.

Uno “stadio sociale”

L’amministrazione comunale della sindaca Carmela Zuottolo può esprimere estrema soddisfazione per la conclusione di un percorso burocratico pieno di ostacoli ma superato con grande forza di volontà. Il gioiello del Comunale non sarà solo palcoscenico di una favola sportiva, ma diventerà un nuovo centro aggregativo per ogni associazione culturale e sociale interessata a progetti per la collettività.

