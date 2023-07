Angri Città d’arte. Appuntamento con “Qui fu Napoli – Concerto per voce e chitarra”

Prosegue senza sosta la rassegna Angri Città d’Arte ottenendo grande apprezzamento da parte del pubblico che anche giovedì 13 luglio potrà godere di uno spettacolo di alto spessore culturale organizzato dalla Pro Loco Angri.

“Qui fu Napoli – Concerto per voce e chitarra”

Nell’atrio del palazzo Doria, a partire dalle ore 20,00 si svolgerà la presentazione del CD “Qui fu Napoli – Concerto per voce e chitarra” con Mimmo Angrisano e Antonio Saturno, un viaggio appassionante e appassionato nel mondo della musica classica napoletana.

La voce di Mimmo e la chitarra di Antonio

L’evento ha l’intento di divulgare la cultura musicale napoletana classica attraverso una conferenza-concerto dove verrà brevemente esposta l’origine e l’evoluzione della Canzone Napoletana, il tutto arricchito dalle esecuzioni dal vivo dei due artisti. La voce di Mimmo e la chitarra di Antonio parlano al cuore e all’intelletto, soddisfano le ragioni dell’uno e dell’altro. Dialogano, si ascoltano, si comprendono, si scambiano emozioni, si fondono senza mai confondersi. Si esprimono con toni nitidi, schietti, puri, essenziali, fluidi, incisivi; riescono a dar vita alle immagini, alle figure, ai sentimenti, alle cose, trasportando l’ascoltatore in un vortice di emozioni che rinfrancano e conciliano col bello.

I due artisti: Mimmo Angrisano e i concerti con Sergio Bruni

Mimmo dopo il debutto, avvenuto all’età di tredici anni, muove i primi passi nel mondo musicale partenopeo diventando, per oltre dieci anni, la voce solista del complesso musicale L’Oro di Napoli. All’età di trent’anni, avviene l’incontro artistico con il maestro Sergio Bruni di cui diventa subito allievo prediletto e partire dal 1991 prende parte, da solista ed in duo, ai concerti del suo maestro. Oltre trecento i concerti tenuti presso il teatrino di villa Bruni oltre quelli presso il teatro dei Templi di Paestum, i teatri Mercadante ed Augusteo di Napoli, il teatro Capitol di Salerno e il teatro dell’Opera di Roma.

Dal 1996 viene scritturato dai maggiori impresari del panomarama musicale napoletano, tra cui Leonardo Ippolito, Pino Morris e Mimì Palmiero, con i quali ha tenuto numerosi concerti in tutt’Italia ma anche sul suolo francese, negli USA e in Giappone. Ospite in numerose trasmissioni televisive nazionali, regionali e locali: Uno Mattina, Domenica in con Mara Venier, Per Tutta La Vita con Fabrizio Frizzi, Roxy Bar con Red Ronny, Napoli Parole e Musica con Gloriana, Mezzo Secolo di Canzoni di Nino Castiglia ecc. I suoi concerti sono recensiti dalle maggiori testate giornalistiche italiane. Intensa la sua attività discografica

Antonio Saturno e la collaborazione con Michele Placido

Antonio Saturno è docente di chitarra e musica d’insieme diplomato in Composizione, Musica Corale e Direzione di Coro, Chitarra, Mandolino e Didattica della Musica, svolge attività musicale come chitarrista, mandolinista, direttore, compositore, orchestratore, arrangiatore e docente. Cultore della canzone classica napoletana d’autore, ne diffonde la produzione, oltre che con concerti in Italia ed all’estero come la recente tournée in Giappone col cantante Mimmo Angrisano anche con orchestrazioni e arrangiamenti per lavori discografici È fondatore e direttore dell’orchestra a plettri “Anelli di Saturno”, formazione orchestrale di circa 30 elementi. Dal 2013 è impegnato in tournée in Italia ed all’estero con il celebre attore Michele Placido.

Appuntamento giovedì alle ore 20,00 nell’atrio del Palazzo Doria con ingresso libero e posti a sedere fino ad esaurimento.