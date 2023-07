Agro24 e Medianews24 iniziano un percorso comune. Nasce un nuovo network

Nasce il network che mette insieme Agro24 e Medianews 24.

Il percorso comune

Le due testate giornalistiche, da oggi, intraprendono un percorso “comune” di informazione e comunicazione.

Partnership con Sinergie in Rete

Non solo notizie di cronaca nera, politica, attualità e cronaca bianca ma anche, grazie alla partnership con Sinergie in Rete, tante notizie per il mondo delle imprese che potranno trovare “a portata di click”, opportunità e bandi, pareri professionali, consigli utili e strategie di marketing per essere sempre aperti e competitivi sul mercato.

Programmazione on demand

Con una programmazione on demand di servizi e format video dedicati in particolare alle tematiche di natura ambientale-urbanistica e sportiva.

La sinergia dei due editori: Vincenzo Calce e Francesco Pepe

Una sinergia nata dopo una riflessione attenta e ponderata, un’analisi dell’evoluzione del ruolo dell’informazione e dell’importanza della comunicazione per il mondo dell’impresa e non solo. Una sinergia a cui hanno lavorato incessantemente i due editori Vincenzo Calce e Francesco Pepe che hanno deciso di unire le forze e fare squadra per fornire un’informazione sempre più rispondente alle esigenze del popolo del web ed un servizio accurato al mondo dell’economia.