Eboli. Carabinieri arrestano uomo in flagranza di reato

IL 10 luglio, ad Eboli, i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Eboli, hanno arrestato, in flagranza di reato, C.F. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia, in quanto l’uomo, a seguito di un banale diverbio, dopo aver aggredito la consorte e la figlia, si è barricato in casa insieme al nucleo familiare, tra cui figli in minore età, minacciando di far esplodere l’appartamento con una bombola del gas.

L’immediato intervento dei militari coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Salerno, ha consentito, dopo un lungo periodo di mediazione, di porre in sicurezza l’intero nucleo familiare.