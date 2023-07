Pagani. Multe non pagate per oltre 250 mila euro, l’amministrazione comunale si attiva per la riscossione coattiva

Pagani. Parte la riscossione delle multe non pagate

Multe non pagate per oltre 250 mila euro, l’amministrazione comunale si attiva per la riscossione coattiva. Aumentano con rapporto proporzionale sia i verbali del comando della Polizia Locale di via Tenente Pittoni che i mancati pagamenti delle sanzioni, palazzo San Carlo si attiva così attraverso la Ge.SE.T. SpA. Nelle ultime ore con determina generale dello scorso 11 Luglio il comandante della Polizia LocaleLucio D’Apolito ha provveduto a redigere l’ammontare di somme finanziarie da riscuotere nei prossimi mesi come conseguenza del mancato pagamento di multe all’anno 2022. In città il tema della sicurezza e quindi dell’educazione stradale è da diverso tempo al centro dell’agenda di associazioni e politica, che vorrebbe rendere il territorio vivibile anche attraverso il rispetto delle regole collettive del codice della strada.

Controlli più serrati

Gli agenti hanno stretto con maggiori controlli fenomeni di sosta selvaggia piuttosto che di guida imprudente, ma diverse sanzioni sono rimaste impunite. Il comune conta infatti circa 1800 posizioni debitorie a seguito di verbali, con 1050 persone fisiche coinvolte, oltre il 3% su una popolazione totale di quasi 40 mila abitanti. Il totale quindi da riscuotere, tenuto conto di maggiorazioni e spese di servizio, arriva a 263.078,14 euro, una somma di tutto rispetto che se inserita nel tessuto istituzionale potrebbe permettere una serie di interventi di riqualificazione stradale, come del resto regolamentato a livello comunale.

A caccia dei furbetti

Obiettivi che l’amministrazione vuole raggiungere con grande spirito educativo, riuscendo da un lato a non farla fare franca ai “furbetti” di turno e dall’altro investendo nuove somme per il corredo urbano o per i servizi pubblici. Un’operazione che, se in linea con gli anni passati, non permetterà il recupero dell’intera somma creditizia, ma il recupero di circa un terzo delle somme.

“L’azione di repressione e controllo dei nostri territori vede impegnato al massimo il Comando di Polizia Locale, e questa operazione di riscossione coattiva è quanto mai utile sia da un punto di vista economico che educativo. Le somme che saranno recuperate aiuteranno la collettività in ogni suo aspetto. Alcune somme potrebbero finire all’organo straordinario di liquidazione ad esempio, contribuendo a migliorare la condizione economica specifica dell’ente. Ma soprattutto trovarsi cartelle a casa, per quanto fastidioso possa essere, è uno dei migliori espedienti per evitare in futuro il ripetersi di violazioni di codice della strada” dice la consigliera comunale di maggioranza Veronica Russo.

